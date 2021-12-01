РИАМО - 1 дек. Эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться в 2022 году, если люди вакцинируются и будут соблюдать меры безопасности, сообщил профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Порядка 8 миллиардов инъекций сделано по всему миру. Мы сейчас имеем возможность остановить пандемию. Вакцины дают убедительный эффект. Делаются ревакцинации. Есть полная возможность, чтобы следующий год был последним годом пандемии, но теперь все зависит от людей, наука свое дело сделала», - сказал Альтштейн.

Он отметил, что для этого нужно, чтобы люди прошли вакцинацию и соблюдали противоэпидемические меры - носили маску, соблюдали дистанцию, мыли руки, по возможности работали удаленно.

«Думаю, что через какое-то время будет согласие, чтобы и нашу вакцину «Спутник» применяли за рубежом - в Европе и США. Если оно будет принято, то и у нас будут, скорее всего, разрешены импортные вакцины. По вакцине «КовиВак» мы пока не знаем, насколько она эффективна. Она находится в изучении. Что касается вакцины «ЭпиВакКорона», она совершенно неэффективна», - заключил Альтштейн.