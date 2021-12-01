В подмосковном Дзержинском управляющая компания ООО «СЭР» отремонтирует разрушающуюся балконную плиту дома на улице Лермонтова, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«Управляющая организация ООО «СЭР» приступила к работам по укреплению балконной плиты в квартире заявителя с привлечением специализированной организации. Госжилинспекция контролирует выполнение качественного ремонта балкона в этой квартире. Кроме этого, дополнительно обследовав фасад и его элементы, инспекторы выдали УК предписание о проведении общего собрания собственников для принятия коллективного решения жильцов о включении в план капитального ремонта МКД пункта «ремонт фасада»», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что управляющая организация огородила опасный участок под балконом квартиры. В адрес собственника квартиры управляющая организация направила уведомление о недопустимости использования балкона до момента завершения ремонтных работ.