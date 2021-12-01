РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 дек. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 31 125 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 2 008 новых случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 591 574 случая заражения коронавирусом. Скончались 10 496 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 523 407 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.