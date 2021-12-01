РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 дек. Госавтоинспекция Балашихи просит владельцев школьных автобусов обратить внимание на техническое состояние транспорта, а водителей быть особенно внимательными в связи с наступлением зимнего периода и осложнением дорожных условий, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В связи с наступлением зимнего периода и осложнением дорожных условий, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения и недопущения ДТП при организованных перевозках групп детей, отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» предупреждает об осложнении дорожной ситуации в связи с изменением метеорологических условий», - говорится в сообщении.

Водителям автобусов необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением.

При этом особое внимание необходимо обратить на соответствие технического состояния автобусов требованиям безопасности в зимний период. Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.

Госавтоинспекция рекомендует руководителям автотранспортных предприятий провести дополнительные инструктажи с водительским составом и должностными лицами, ответственными за безопасность дорожного движения, а всем водителям учитывать особенности метеорологических условий.

Помимо этого, водители и должностные лица должны неукоснительно соблюдать правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением правительства РФ от 20 сентября 2020 года №1527 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами».

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