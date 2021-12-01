РИАМО - 1 дек. В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве почти не приходят обращения на тему вакцинации от Covid-19. Однако вакцинация детей от коронавируса не должна влиять на образовательный процесс, заявила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

«Проблема вакцинации никаким образом не должна ущемлять права ребенка на образование. Здесь нужно крепко думать. И министерство просвещения говорит, что об этом речь вообще не идет», - сказала Ярославская.

Она отметила, что конституционные права детей никто нарушать не будет.

«Прежде чем расшатывать ситуацию, дорогие родители, прочитайте законодательство, которое уже защитило права детей. Принимая решение и отказываясь ребенка вакцинировать от кори, полиомиелита, гепатита, от ковида, если такое будет, вы принимаете решение и берете ответственность за жизнь и здоровье на себя», - заключила Ярославская.