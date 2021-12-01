РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали 4 медали на турнире по греко-римской борьбе СШОР №64 Москомспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили в Москве на призы Заслуженного работника физической культуры и спорта, мастера спорта СССР Р.В. Погодина. Более 130 участников состязались за первое место.

Среди люберецких спортсменов второе место заняли Олег Мулюкин в весовой категории до 45 килограммов и Али Ризаев в весе до 68 килограммов. Бронзу получили Данила Коробчук в весовой категории до 62 килограммов и Осман Шукуров в весе до 100 килограммов.