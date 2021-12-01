РИАМО - 1 дек. В среду во всем мире отмечается день борьбы со СПИДом. Эта болезнь развивается у человека после инфицирования ВИЧ. Однако при своевременном обращении к врачу и соответствующем лечении наступление стадии СПИДа можно предотвратить или значительно отсрочить, а пациенты с ВИЧ могут вести почти такую же жизнь, как и раньше. Тем не менее эта тема до сих пор во многом остается табуированной.

О том, как рождается иррациональный страх заразиться ВИЧ-инфекцией и заболеть СПИДом у людей, не входящих в группу риска, в беседе с РИАМО рассказала врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Механизм возникновения страха

Панова отметила, что многие жители современной России все еще относятся к пациентам с ВИЧ и СПИДом, а также к самой болезни с предубеждением и зачастую боятся обсуждать эту проблему.

«Однако причиной такого поведения является не ханжество, а вполне нормальный плод работы нашей психики — страх. Да, кому-то боязнь ВИЧ и СПИДа может показаться надуманной, но необходимо понять, что корни этого страха кроются в древнейшем человеческом инстинкте самосохранения. То есть люди, боящиеся этой болезни, не осознают причин такого поведения», - сказала Панова.

По ее словам, ВИЧ-инфекцию до сих пор считают болезнью, которая быстро приводит к смерти, однако это справедливо только для тех, кто не проходит вовремя необходимую терапию. Сегодня при надлежащей медпомощи люди с этим заболеванием могут жить столько же, сколько и здоровые. Такое возможно даже на стадии СПИДа.

«Несмотря на достижения медицины, прошедшие с момента выявления синдрома приобретенного иммунодефицита, в общественном сознании ВИЧ и СПИД - более страшная беда, чем война или эпидемия, о которой мы не хотим слышать и думать, ведь чтобы справиться с негативными эмоциями по этому поводу, мозг запускает механизмы избегания. В результате проблема остается без всестороннего обсуждения, а значит, на ее решение тратится меньше ресурсов, чем могло бы», - объяснила врач.

Когда бояться вредно

Панова добавила, что избегающее поведение действительно помогает защититься от негативной информации, но этот механизм неидеален.

«Некоторых людей иррациональный страх заболеть поглощает настолько, что вред от этой паники становится сравнимым с вредом от самого СПИДа. Это явление получило название спидофобия, хотя официально такой диагноз не закреплен», - сказала Панова.

По словам психотерапевта, причиной неконтролируемого страха перед ВИЧ и СПИДом могут быть психические расстройства, такие как тревожно-депрессивное, обсессивно-компульсивное и другие.

«Казалось бы, что плохого в том, что человек опасается тяжелой болезни? Но при выраженном расстройстве люди настолько поглощены этой темой, что постоянно сдают анализы и сомневаются в отрицательных результатах. Это замкнутый порочный круг, хождение по которому сильно угнетает человека. Более того, зная, что вирус иммунодефицита может стать неприятным «подарком» от другого человека, излишне тревожные люди начинают избегать контактов», - добавила врач.

Не страх, а настороженность

Панова призвала не бояться болезни, а проявлять настороженность и избегать опасных ситуаций. Для этого необходимо широкое информирование о путях заражения ВИЧ.

«По некоторым данным, около 30% людей в возрасте от 15 до 45 лет не знают таких простых вещей, как пути передачи вируса от человека к человеку, меры профилактики инфицирования. Это объясняется не узостью кругозора, а табуированностью связанных с этой болезнью тем, в частности, проблемы незащищенного секса и инъекционной наркомании», - отметила эксперт.

По ее словам, замалчивание проблемы ведет не только к появлению гипертрофированного страха, но и способствует более широкому распространению ВИЧ-инфекции.

«Нет ничего постыдного в том, чтобы постоянно объяснить подросткам и даже взрослым людям необходимость отказа от инъекционных наркотиков и важность использования презервативов, а также внимательного наблюдения за тем, дезинфицируют ли инструменты в маникюрном салоне и стоматологическом кабинете», - пояснила Панова.

Также психотерапевт призвала отказаться от стигматизации ВИЧ-инфицированных людей.

«Попытки притеснения и угнетения больных и лиц из группы риска приводят лишь к тому, что они будут меньше обращаться за диагностикой и медицинской помощью, будучи уверенными, что диагноз делает их людьми «второго сорта». Стигматизация - это уже болезнь общества, которое боится обращать внимание и помогать людям, которые по той или иной причине попали в беду», - заключила Панова.