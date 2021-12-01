РИАМО - 1 дек. На прощании с народным артистом России Александром Градским солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал его фундаментальной личностью и знаковой фигурой для всех русских рокеров.

Известный музыкант, звезда телешоу «Голос» Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Градского похоронят в среду на Ваганьковском кладбище в Москве.

«Он один из основателей нашего рок-н-ролла. Всем нам, рокерам, от того, что он просто был, было спокойнее жить, зная, что есть близкий человек, на которого всегда можно положиться, хоть вы постоянно и не общаетесь. Но вам спокойнее от этого жить, у вас есть фундамент под ногами. И когда такие люди уходят, наступает пустота, заменить Градского просто некому», - сказал Мазаев.

Он также поддержал решение о назначении Алексея Рыбникова временно исполняющим обязанности художественного руководителя театра «Градский холл».

«Мне очень приятно, что Алексея Рыбникова назначили директором этого театра, потому что они были очень близки по духу, они всегда были рядом, по одну сторону баррикад», - отметил Мазаев.

Александр Градский считается одним из основоположников русского рока. За свою карьеру он написал свыше 200 песен и музыку к нескольким десяткам кинофильмов. Музыкант также основал театр «Градский холл» и был его худруком. После смерти Градского эту должность временно занял композитор, народный артист России Алексей Рыбников.