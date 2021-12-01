РИАМО - 1 дек. Государственный центральный музей современной истории России в столице обеспечили дополнительной энергомощностью. Для этого энергетики проложили 5 новых линий кабеля общей длиной около 1 км, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«К ранее выделенным 400 кВт мощности дополнительно добавили еще 370 кВт, для этого был проведен целый комплекс работ, в том числе по замене трансформаторов», - рассказал Бирюков.

Он объяснил, что к работам, направленным на повышение энергомощности, привлекали специализированную технику. Например, применялся метод горизонтально-направленного бурения. Он позволил избежать повреждения коммуникаций, разрытия большой площади, что существенно облегчило работу в условиях плотной застройки.

На сегодняшний день музей обеспечен электроэнергией по 2 категории надежности: в случае аварии на одной линии напряжение будет подано по резервной автоматически.

Главное здание музея располагается по адресу: Тверская, 21. Музей является одним из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века по настоящее время.