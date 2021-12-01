РИАМО - 1 дек. В Москве в пилотном режиме запущен сервис «Новые возможности», проект призван обеспечить жителей столицы трудоспособного возраста, нуждающихся в протезировании, комплексным индивидуальным сопровождением на период реабилитации, об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Самое важное, что город может сделать для жителя в такой сложной жизненной ситуации, как потеря конечности, — оказать ему комплексную поддержку. Необходимо сократить время восстановления и помочь как можно скорее вернуться к полной жизни. Именно для этого мы запустили проект «Новые возможности», в рамках которого человек получает индивидуальное сопровождение в период реабилитации», - сказала Ракова.

В работе сервиса предусмотрены консультации при получении инвалидности, организация комплексной реабилитации, получение протеза, психологическая помощь и при необходимости юридическая поддержка, и помощь в трудоустройстве. На всех этапах участника проекта сопровождает персональный консультант.

В зависимости от состояния здоровья каждого участника экспертная комиссия определяет, какой комплекс услуг ему необходим.

Персональный консультант помогает участникам программы получить юридическую помощь и в случае необходимости консультацию сотрудников столичного центра занятости «Моя карьера» для содействия в трудоустройстве. Психологическая поддержка может быть оказана также родственникам человека, которые вместе с ним проходят все этапы восстановления.

Городской сервис «Новые возможности» предоставляет услуги москвичам трудоспособного возраста без противопоказаний к протезированию, с группой инвалидности, разрешающей трудовую деятельность.

Получить консультацию по проекту «Новые возможности» москвичи могут в единой справочной службе соцзащиты: 8 (495) 870-44-44.

Также можно направить письмо на электронную почту: rci@mos.ru с отметкой в теме письма «Новые возможности».