РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. Домодедовские врачи спасли 29-летнего пациента, поступившего с инсультом, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

29-летний мужчина поступил в ДЦГБ с клиническими признаками глубокого инсульта в виде отсутствия движений в правых конечностях. Проведенная диагностика выявила тромбоз у пациента левой средней мозговой артерии.

«Пациента незамедлительно доставили в операционную. Специалисты выполнили тромбаспирацию - спасительную современную рентгенхирургическую операцию. Через небольшой прокол в бедре с помощью катетера и специального шприца тромб удалили из внутренней сонной артерии головного мозга. Мозговой кровоток удалось восстановить», - сказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

В результате на второй день после операции двигательная функция правых конечностей у пациента полностью восстановилось. На данный момент он уже выписан из больницы.

Врачи отмечают, что инсульту подвержены люди не только старшего возраста, но и средних лет. Во многом, причиной является стресс.​

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