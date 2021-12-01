РИАМО - 1 дек. Свыше 700 человек стали участниками клуба «Активное долголетие» с начала его работы в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.



«С начала работы клуба губернаторской программы «Активное долголетие» в Реутове в него записались более 700 человек. Это жители города в возрасте 55 лет и старше», - говорится в сообщении.



За время реализации проекта многие виды активностей для пенсионеров Реутова успели стать традиционными. Еженедельно в городском парке «Фабричный пруд» проходят встречи участников клуба скандинавской ходьбы, мероприятия: цигун, новое направление по лечебной физкультуре, «Фитнес с улыбкой». Востребованы курсы декупажа, а также школа родословия. В рамках проекта проводятся экскурсии по городам Подмосковья и еженедельные бесплатные консультации врачей, включающие возможность полного обследования по программе диспансеризации.

Одна из участниц клуба Галина Фомина отмечает, что реализация губернаторского проекта помогает пенсионерам чувствовать себя нужными и востребованными.

«Проект «Активное долголетие» помог найти новых друзей, предлагает много общения, тренирует память, помогает сохранить здоровье, дает в руки настоящее дело. Все зависит только от нас», - считает Фомина.

По просьбам жителей дополнительный филиал клуба был открыт в южной части города, разделенного напополам железной дорогой. Около 200 представителей старшего возраста уже стали постоянными посетителями этого филиала.

Помещение площадью 360 кв. м предоставила администрация городского округа, а его ремонт и материальное обеспечение, приобретение необходимой мебели проводилось за счет средств Фонда социальной поддержки населения.



Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она разработана во исполнение майского указа Президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.



Записаться и получить информацию об «Активном долголетии» в Реутове можно по телефонам: 8(915)317-66-94 и 8(495)791-46-80. Также можно обратиться и к администраторам филиала на Юбилейном проспекте, 30/2.