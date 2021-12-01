РИАМО - 1 дек. Поезда на Арбатско-Покровской линии столичной подземки снова курсируют по графику после того, как было прервано движение на участке линии, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее от «Курской» до «Партизанской» прервалось движение составов. В обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.

Причиной сбоя стал человек на путях.

Аналогичный сбой в движении поездов произошел на «синей» линии метро 21 ноября.