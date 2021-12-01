РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 дек. В подмосковной Балашихе около 1 тыс. работников коммунальных служб и более 50 единиц специализированной техники убирают снег на дорогах округа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

1 декабря пришла не только календарная зима, но и климатическая. К снежному циклону коммунальные и дорожные службы Балашихи были готовы. Уже с вечера 14 снегоуборочных машин вышли на улицы города и обработали дороги песко-соляной смесью.

«Сегодня с самого утра порядка сотни рабочих убирают снег на проезжих частях округа и общественных пространствах. Во дворах снег убирают 53 единицы малогабаритной техники и почти тысяча рабочих», - говорится в сообщении.

Водителям в таких непростых погодных условиях нужно быть максимально внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не парковаться на проезжей части.

Меры предосторожности касаются и пешеходов, особенно при переходе через дорогу, ж/д пути и при нахождении вблизи них. В темное время суток помогут остаться в целости и сохранности светоотражающие элементы на одежде – в такую непогоду без них рискуете остаться незамеченными.