РИАМО - 1 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки Проектируемых проездов №6183 и №6184, расположенных в районе Левобережный (САО). Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В рамках проекта рабочим предстоит провести реконструкцию 2 км дорог. Также будут реконструированы участок Беломорской улицы (180 м) и внутриквартальные проезды (390 м).

Около метро обустроят дополнительные тротуары и пешеходные дорожки и приведут в порядок лестницы у вестибюля станции метро «Речной вокзал», а территорию вокруг благоустроят.

Реализация проекта позволит создать дополнительные транспортные связи в районе Левобережный и улучшить условия движения пешеходов и машин.