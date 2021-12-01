РИАМО - 1 дек. Столкновение 7 единиц транспорта с участием пассажирского автобуса произошло на Большой Академической улице в районе дома № 39 на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло примерно в 10 часов среды. Предварительной причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанции.

В результате ДТП никто не пострадал.

ГИБДД напоминает водителям, что при ухудшении погодных условий необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скорость.