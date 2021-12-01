РИАМО - 1 дек. Дорожные службы Подмосковья продолжают работу в усиленном режиме из-за снегопада и гололедицы. За ночь очистили от снега и обработали от гололеда свыше 30 тыс. км дорог в регионе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В регионе действует экстренное предупреждение из-за непогоды. В Подмосковье выпало до 10 см снега. В среду снег продолжится, ожидаются порывы ветра до 15 м/с. В течение дня температура составит минус 3 градуса, а ночью ожидается до минус 8 градусов. Прогнозируется гололедица.

Дороги, дворы и общественные пространства убирают свыше 2,1 тыс. единиц спецтехники, более 18 тыс. дворников и рабочих. В приоритете обрабатывают дороги с интенсивным движением, маршруты движения общественного транспорта, проезды к социально значимым объектам, дороги, где передвигаются экстренные службы.

«За минувшую ночь дорожные службы Подмосковья провели полный цикл обработки противогололедными материалами и очистки от снега региональных и муниципальных дорог протяженностью более 30 тыс. км», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что сначала дороги посыпают противогололедной смесью, а затем очищают. Чтобы обеспечить безопасное и комфортное движение, проводится второй цикл обработки дорог. В нем участвуют около 700 единиц спецтехники и свыше 2 тыс. человек.

После завершения снегопада дороги приводят в нормативное состояние в соответствии с регламентными сроками: на высокоинтенсивных дорогах – спустя 5 часов, на низкоинтенсивных дорогах – после 12 часов.

Снег осложнит дорожно-транспортную ситуацию в Московском регионе. Водителей призвали не ездить за рулем в час пик, перенести поездки на более позднее время.

Кроме того, за рулем нужно быть особенно аккуратными, не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам нужно ждать общественный транспорт на специальных площадках, переходить ж/д пути и дороги по переходам, убедившись, что нет приближающихся транспортных средств.