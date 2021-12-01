РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В подмосковном Подольске большинство случаев выявления ВИЧ зафиксировали у жителей от 30 до 39 лет, сообщила врач-инфекционист Анна Ефимова.

В среду отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ или СПИДом. Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году. Традиционно 1 декабря в округе проводится работа по информированию горожан и предупреждению распространения заболевания.

«По данным на конец 2020 года, наибольший процент выявления у жителей ВИЧ приходится на горожан в возрасте 30-39 лет, на втором месте стоят жители в возрасте 40-49 лет, а на третьем - 20-29 лет. К большому удивлению, высокий процент приходится и на горожан в возрасте от 50 лет», - сказала Ефимова.

Она добавила, что обследоваться на данную инфекцию следует всем жителям вне зависимости от возраста. Более того, делать это рекомендуется не реже 1 раза в год.

«Если раньше считалось что наркотики — это первый путь к заболеванию, то на конец 2020 года статистика показала другую картину. Так, более 70% пришлось на передачу данного заболевания именно половым путем и только 24-28% - наркотическим», - пояснила она.

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).