РИАМО - 1 дек. Правительство Москвы утвердило проект планировки части территории промзоны «Южный порт». На участке площадью 34,67 га появятся жилые дома, школа и детский сад, гостиница и другие объекты, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Реорганизация пройдет на территории, ограниченной Южнопортовой улицей, 1-м и 2-м Южнопортовыми проездами и полосой отвода железной дороги.

Там построят 534,4 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилье, учебный комплекс из школы и детского сада, рассчитанные на 725 мест, гостиницу, многофункциональные, общественно-деловые и торговые центры, гаражи и другие объекты. Также там проведут работы по озеленению.

На участке пройдут работы по развитию дорожно-транспортной сети протяженностью 2,25 км. Будут построены 10 новых трансформаторных подстанций и закрытая дождевая канализация, две уже существующие дождевые канализации будут реконструированы.

Чтобы улучшить транспортную доступность реорганизуемой территории и ближайших районов, по планам, там построят новую станцию метро Люблинско-Дмитровской линии.

Проект создаст комфортные условия для проживания 3,9 тыс. человек и 4,8 тыс. новых рабочих мест.