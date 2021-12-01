РИАМО - 1 дек. Столичные врачи смогли вылечить еще 3728 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. С начала пандемии болезнь в столице побороли 1 776 082 человека, сообщает городской оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Москве выявили 2 757 новых случаев заражения Covid-19. 905 человек госпитализировано, на аппаратах ИВЛ находятся 593 пациента.

За сутки в столице скончались 94 Covid-пациента. Общее число жертв пандемии в Москве достигло 34 296.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 1 949 474 случая заражения коронавирусной инфекцией. Единственным способом защиты от нее остается вакцинация. Сделать бесплатную прививку можно в пунктах вакцинации, размещенных в городских поликлиниках и популярных общественных местах.