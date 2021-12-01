РИАМО - 1 дек. Территорию возле станции Марьина Роща МЦД-2 комплексно благоустроят. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление и утвердил проект. Работы проведут на 8-м проезде Марьиной Рощи на площади 37,61 га, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Строящаяся станция Марьина Роща находится вблизи пересечения Шереметьевской улицы с 7-м проездом Марьиной Рощи и улицей Веткина – между ж/д станциями Рижская и Дмитровская.

Пассажиры будущей станции смогут пересесть на Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линию метро. В дальнейшем здесь появится пересадка на поезда будущего МЦД-4. Станцию Марьина Роща планируют достроить в 2022 году.

На территории возле нее реконструируют улично-дорожную сеть, построят односторонний съезд с Шереметьевской улицы в область. А вдоль путей появится односторонний проезд на 345 метров до 3-й улицы Марьиной Рощи.