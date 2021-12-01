РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В Подольске свыше 1 300 человек стоят на учете ВИЧ-инфицированных, свыше 1 100 из них получают антиретровирусную терапию, сообщила врач-инфекционист Анна Ефимова.

В среду отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ или СПИДом. Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной ассамблеи ООН, принятому в 1988 году. Традиционно 1 декабря в округе проводится работа по информированию горожан и предупреждению распространения заболевания.

«В городском округе Подольск на учете ВИЧ-инфицированных стоят более 1300 человек, из них более 1100 человек получают антиретровирусную терапию. Следует отметить, что в настоящее время в медучреждениях самым распространенным методом диагностики ВИЧ-инфекции является иммуноферментный анализ (ИФА), с помощью которого в сыворотке крови больного выявляются антитела к ВИЧ. Такой анализ доступен всем и любой человек при желании может сдать анализ бесплатно», - сказала Ефимова.

Она отметила, что также тест на ВИЧ можно сдать анонимно в Центре борьбы со СПИДом и получить консультацию в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, где на учете со всей Московской области стоят более 38 тыс. человек, а лечение получают свыше 30 тыс.

И добавила, что в настоящее время ВИЧ – это не приговор и при правильном лечении человек может прожить долгую и полноценную жизнь. Более того, такой пациент может создать здоровую семью и даже родить здоровых детей.

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