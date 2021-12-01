РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 дек. Нынешней зимой в подмосковном Щелкове будет организовано 16 катков для любителей зимних видов спорта, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Покататься на коньках можно будет в с/б ГДС ул. Центральная, 73 с2 (хоккейная коробка); Щелково, с/б ГДС ул. Центральная, 73с2 (баскетбольная площадка); Образцово, ул. Лихачева, 9Б (футбольное поле); п. Загорянский, ул. Валентиновская, в.1; с/б Юность ул. Беляева, 14; с/б Каскад ул. Неделина, 17; с/б Чкаловская ул. Стефановского, 3А (хоккейная коробка); с/б Чкаловская ул. Стефановского, 3А (баскетбольная площадка); п. Литвиново, 3Б; д.Огуднево; д.Богослово; с. Трубино, 65Б; п.Фряново, ул. Первомайская, 23; п.Фряново, ул. Тракторная; п. Монино, ул. Алксниса; д.Медвежьи Озера, ул. Юбилейная (стадион «Медвежьи Озера»).

На всех катках можно будет покататься бесплатно.

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