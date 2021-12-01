РИАМО - 1 дек. Аэропорт Внуково в среду работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе – прошел снегопад с сильным ветром, сообщили РИАМО в пресс-службе аэровокзала.

Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой самолетов. Накануне аэропорт Внуково принял 7 рейсов из других аэровокзалов, где воздушные суда не смогли приземлиться.

По состоянию на 10 часов среды, видимость на аэродроме составляет 3,5 тыс. м. Нижний край облачности - 990 м. Коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы.

«Все службы Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта», - отметили в пресс-службе.

Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

Вечером на 30 ноября на Москву обрушился снегопад. За сутки выпало 30% от месячной нормы осадков. Непогода сопровождалась сильным ветром.

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