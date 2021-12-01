РИАМО - 1 дек. В среду Москва прощается с народным артистом России, одним из основоположников русского рока Александром Градским. На траурную церемонию в театр «Градский холл» пришли близкие, друзья и поклонники музыканта. Своими воспоминаниями о Градском поделился его ровесник Виктор Левитан.

«Я следил за его творчеством, знал обо всех его проблемах и сегодня не мог не прийти и не отдать дань памяти Саше. Я думаю, он останется в памяти не только моего поколения, но и потомков. Потому что это действительно гениальный композитор, поэт и исполнитель», - сказал Левитан.

Он также поделился воспоминаниями о начале карьеры Градского. На 18-летие будущему легендарному артисту подарили иностранные джинсы, и на одном из концертов Градский надел их и загримировался под Джона Леннона.

«И когда он спел что-то из The Beatles, я видел своими глазами - 15 минут просто рев аплодисментов, а там было человек 500. Последний раз я его видел на юбилейном концерте Евгения Евтушенко в «Лужниках». И Саша спел «Как молоды мы были». Я думал, потолок «Лужников» рухнет. Там было 12 тыс. человек, они хлопали 12 минут. Евтушенко уже не мог стоять, он только сидел, но встал, и они обнялись», - рассказал Левитан.

Александр Градский родился в 1949 году, закончил Гнесинку, также учился в Московской консерватории. Композитор написал свыше 200 песен и музыку к нескольким десяткам кинофильмов. Визитной карточкой Градского стала композиция «Как молоды мы были».

Известный исполнитель, звезда телешоу «Голос» умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.