РИАМО - 1 дек. Столичный предприниматель покончил жизнь самоубийством на глазах у своей бывшей девушки, его тело нашли в лесном массиве, сообщает РЕН ТВ.

ЧП случилось на Воробьевых горах 30 ноября. Бизнесмен подкараулил экс-возлюбленную, когда она возвращалась домой с работы.

Тело 43-летнего мужчины нашли в лесном массиве. Девушка рассказала полицейским, что свои отношения они закончили около 6 месяцев назад, а накануне у них произошла ссора, и мужчина покончил с собой во время конфликта.

Погибший был генеральным директором в компании «ОПТИЗ-Мониторинг».