РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Свыше 100 единиц техники задействованы в уборке последствий снегопада в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Первый декабрьский день выдался снежным и по-настоящему зимним.

По поручению руководителя муниципалитета Дмитрия Волкова мобилизованы все коммунальные и дорожные службы округа. В усиленном режиме контролируется качество работы подрядчиков и управляющих компаний.

В приоритете уборка дорог и проездов, остановочных пунктов, общественных пространств, парковок и дворов.

Всего в Красногорске в уборке снега задействовано 480 человек и более 100 единиц техники.

Сообщить о недостатках в уборке территорий от снега горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу Красногорска по телефону 112.