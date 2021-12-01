РИАМО - 1 дек. За прошедшие сутки в столице выявили 2 757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 949 474 случая, сообщает московский штаб по ситуации с Covid-19.

Ситуация в столице стабилизируется, тем не менее борьба с распространением заболевания продолжается. В местах массового скопления людей регулярно проводят санобработку.

Так, специалисты центра спасательных операций особого риска «Лидер» во вторник провели дезинфекцию на Ленинградском вокзале. Они обработали специальным раствором внутренние помещения, места общего пользования, перроны и прилегающие территории.

По мнению международного исследовательского агентства StartupBlink, Москве лучше других европейских городов справляется с пандемией. В общемировом рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу российская столица уступила только Сан-Франциско и Нью-Йорку.

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