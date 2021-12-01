РИАМО - 1 дек. Еще 2013 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели в Подмосковье за сутки, за все время пандемии от Covid-19 в регионе вылечились 523 407 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии Covid-19 в Московской области выявили 591 574 случаев инфицирования, из них 2008 – за прошедшие сутки.

Всего от коронавируса в Подмосковье умерли 10 496 человек, в том числе 47 за минувшие сутки.

Ежедневно на базе медицинских организаций Подмосковья проводится около 30-35 тыс. ПЦР тестов на выявление Covid-19. Снизить риск заражения и избежать тяжелого течения заболевания можно, сделав прививку от коронавируса.

Привиться можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации. Ознакомиться с их полным списком можно на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.