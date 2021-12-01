РИАМО - 1 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2008 случаев заболевания коронавирусом, за все время пандемии в регионе официально зарегистрировано 591 574 заболевших, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет к Covid-19 в Подмосковье составляет более 70%. Также в регионе ежедневно проводят около 30-35 тыс. ПЦР тестов на выявление коронавируса.

Снизить вероятность заражения и облегчить течение заболевания можно с помощью вакцинации от коронавируса.

Сделать прививку от Covid-19 можно бесплатно в многочисленных пунктах вакцинации, расположенных в поликлиниках, торговых центрах и МФЦ. Полный список мест, где можно сделать прививку доступен на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

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