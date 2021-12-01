РИАМО - 1 дек. За минувшие сутки в России скончались еще 1226 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус. С начала пандемии число жертв инфекции составило 276 419, сообщает оперштаб.

Также за сутки в стране выявили 32 837 новых случаев заражения, болезнь удалось победить еще 35 679 гражданам РФ.

С начала пандемии в 85 регионах страны зафиксировали 9 669 718 случаев заражения, выздоровели 8 364 932 россияна.

24 ноября стало известно о новом штамме коронавируса «омикрон». Первые случаи заражения зафиксированы в ЮАР и Гонконге, позднее случаи выявили в Бельгии, Израиле, Австралии, Германии, Великобритании, Нидерландах и ряде других государств. В России еще не выявили ни одного зараженного новым штаммом.

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