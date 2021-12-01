РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 дек. В подъезде дома на Советской улице Королева рабочие одной из квартир повредили потолок, сообщили «РИАМО в Королеве» в ООО «Блеск-Сервис».

В среду жители города сообщили о том, что в ЖК «Ривер-Парк» на улице Советская, 47, корпус 4 во втором подъезде упал потолок.

В управляющей компании «Блеск-сервис» сообщили, что потолок пострадал из-за того, что рабочие заносили материалы для ремонта в одну из квартир и повредили потолок. Сверху упало несколько элементов и крепление. Сотрудники компании незамедлительно отремонтировали потолок.

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