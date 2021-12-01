РИАМО - 1 дек. Автобусы и электробусы в столице работают в штатном режиме. Снегопад не повлиял на работу наземного городского транспорта, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мосгортранса».

30 ноября на Москву обрушился сильный снегопад. За сутки выпало максимальное для 30 ноября количество осадков за последние 69 лет. Снегопад продолжается и 1 декабря, в течение дня в городе прогнозируется метель.

Утром 1 декабря наблюдались незначительные локальные затруднения в движении из-за мелких ДТП с участием личного транспорта и сложной дорожной обстановки.

Весь общественный транспорт подготовлен к зиме. Регулярно проверяются системы отопления и климат-контроля. На автобусах и электробусах установлена всесезонная резина, которая позволяет эксплуатировать транспорт в любых погодных условиях.

Кроме того, транспорт начал работать по зимнему расписанию. Это важно для того, чтобы пассажиры меньше стояли на остановках.

Все аварийные и вспомогательные службы работают в режиме повышенной готовности.