За последний месяц Мособлдума приняла решение о продлении ряда льгот для предпринимателей. Часть из этих льгот была расширена, также появились новые меры поддержки. В общей сложности новые законы касаются нескольких тысяч подмосковных организаций. О том, какие преференции для бизнеса действуют в регионе, кому уделяют особое внимание, а также о дальнейших планах в сфере льготного налогообложения РИАМО рассказал спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

– Последние два года выдались непростыми как для Подмосковья, так и для всей страны. Пандемия отразилась практически на всех сферах, и предпринимателям пришлось нелегко. Как сейчас обстоит ситуация в экономике, удалось ли вернуться на допандемийный уровень?

– Экономика нашего региона вернулась на устойчивую траекторию развития: уже есть большие позитивные сдвиги во всех областях. Например, в этом году темп роста прибыли крупных и средних организаций составил 56,2%, благодаря чему у нас выросли поступления по налогу на прибыль на 31,7 млрд. рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года рост прибыли составил всего полпроцента.

Нам удалось успешно пройти этот сложный период благодаря тому, что в регионе действует целый ряд эффективных мер поддержки бизнеса. Разумеется, налоговые льготы влекут за собой недополученные доходы бюджета, но создаваемый позитивный эффект гораздо больше и важнее. Льготы – это привлечение инвестиций, это новые рабочие места, это серьезный стимул для развития предпринимательства в Подмосковье.

– Какие льготы действуют в Подмосковье сейчас?

– В области создана эффективная система льгот – всего их порядка 25: по налогу на прибыль, на имущество, по транспортному налогу. Главная задача – помочь бизнесу именно там, где это действительно необходимо, где эта помощь даст максимальную отдачу. Налоговые расходы бюджета региона на текущий год предусмотрены на уровне 13,7 млрд. рублей, а на 2022 год – 14,5 млрд. рублей.

В первую очередь у нас действуют пониженные ставки по налогу на прибыль и освобождение от транспортного налога для резидентов особых экономических зон. ОЭЗ – это драйверы роста нашей экономики. Московская область является лидером по количеству ОЭЗ, сейчас в Подмосковье работает пять зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» и «Максимиха».

Все они в 2020 году получили высокие оценки во всероссийском рейтинге эффективности, а «Дубна» и «Ступино Квадрат» вошли в число национальных лидеров. Это, я думаю, наиболее объективная оценка нашей работы в области предоставления адресных преференций.

Пониженные ставки по налогу на прибыль и имущество действуют и для участников инвестиционных проектов, а также распространяются на отдельные виды экономической деятельности. Это, например, льготы для предприятий, занимающихся организацией выставок, железнодорожными перевозками, дорожным строительством, эксплуатацией аэродромов. Мы прекрасно понимаем, что есть специфические виды бизнеса: одни из них связаны с функционированием ключевой для области инфраструктуры, другие, например, несут большое социокультурное значение. Конечно, в таком случае необходим особый подход, который мы и применяем.

Также мы идем навстречу подмосковным фермерам. Московская область сегодня в значительной степени обеспечивает продуктами себя и столицу, вносит существенный вклад в продовольственную безопасность всей страны. Более того, сельское хозяйство – это ключ к выравниванию экономического развития муниципалитетов региона. Именно поэтому мы недавно продлили на пять лет действие нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога. Это необходимая и эффективная мера поддержки аграриев – в прошлом году ей воспользовались 772 налогоплательщика.

– Как поддерживают социально направленные организации области?

– Мы понимаем специфику работу НКО: их деятельность, прежде всего, зависит от пожертвований, доля которых из-за ситуации с пандемией существенно снизилась. При этом за прошедшие годы некоммерческие организации (и гражданское общество в целом) стали играть огромную роль в жизни области. Поэтому сейчас важно оказывать им поддержку. В Подмосковье они освобождены от налога на имущество и транспорт.

Помимо этого, в регионе действует целый ряд преференций для организаций в социальной сфере. Предприятия, где работают инвалиды и пенсионеры, освобождены от налога на имущество и на транспорт, а также могут платить налог на прибыль по сниженной ставке. Организации допобразования освобождены от налога на имущество и на транспорт. Коммерческие детские садики и школы пользуются пониженной ставкой по налогу на имущество.

Эти меры особенно важны, так как направлены на решение сразу нескольких задач: поддержку бизнеса и выполнение социальных обязательств.

– Вы говорили о росте прибыли крупных предприятий, а как обстоят дела у среднего и малого бизнеса?

– Развитие малых и средних предприятий, как считают ведущие российские и зарубежные экономисты, определяет реальный уровень и комфорт жизни людей. Сегодня можно с уверенностью сказать, что для МСП в области создаются все необходимые условия и действительно комфортная среда.

Например, в регионе действуют специальные налоговые режимы: упрощенная и патентная системы налогообложения. В ноябре мы продлили «налоговые каникулы» для пользователей этих режимов, а также пониженную ставку по «упрощенке». Мы видим, что эти меры уже доказали свою эффективность и востребованность – «каникулами» пользуются более 2,5 тысячи ИП.

В Московской области насчитывается:

– 235 тыс. предпринимателей, которые пользуются «упрощенкой», за год зарегистрировались 860;

– 71 тыс. предпринимателей, пользующихся патентной системой, за год зарегистрировались более 3 тысяч.

– В Московской области уже несколько лет реализуется специальный налоговый режим для самозанятых. Есть результаты этой работы?

– Да, более того, наш регион изначально был экспериментальной площадкой. Мы совместно с правительством области проводили мониторинг ситуации, смотрели, как жители начали пользоваться этим режимом, с какими трудностями столкнулись, помогали им.

Сегодня, по прошествии почти трех лет, мы видим, что люди готовы платить налог, чтобы иметь легальный статус. Мы входим в число лидеров в России по количеству зарегистрированных самозанятых.

Если на конец 2020 года в регионе было зарегистрировано 168 тысяч, то на 1 ноября 2021 года их уже более 270 тысяч, а совокупный доход превысил 73 млрд. рублей (с 2019 года).

– Какие планы у властей региона по дальнейшей поддержке предпринимательства?

– Наши главные задачи – привлечение инвесторов, создание условий для малого и среднего бизнеса, новых рабочих мест. Именно на это будет работать наш трехлетний бюджет на 2022–2024 годы. В нем запланировано последовательное увеличение расходов на поддержку предпринимательства. Эти средства пойдут в том числе на реализацию всех тех налоговых льгот, о которых я говорил.

Мы регулярно проводим мониторинг законов, чтобы выяснить: какие льготы востребованы, какие нет и почему. Это позволяет нам быть в курсе потребностей бизнес-сообщества и оперативно реагировать на их изменения. Также у депутатов уже устоялась практика проведения регулярных встреч с предпринимателями в своих округах.

Кроме того, мы планируем войти в еще один пилотный проект правительства РФ – по специальному налоговому режиму: предприятия с доходом менее 60 миллионов рублей в год и численностью работников не более пяти человек будут освобождены от подачи декларации, то есть ведения бухгалтерии, а налоги будут рассчитываться автоматически. Самое главное, что участники эксперимента не будут платить обязательные страховые взносы: за них это сделает государство. Таким образом, это значительно сократит как финансовые, так и административные издержки, которые особенно чувствительны для тех, кто только начинает свое дело.

– Как в целом вы оцениваете выход подмосковного бизнеса из кризиса?

– У нашего региона сформирована крепкая законодательная база в сфере поддержки предпринимательства, которая помогла нашим предпринимателям пережить сложный 2020 год с наименьшими потерями. Огромную роль, конечно, сыграл и федеральный центр.

Что касается экономической обстановки в целом, наш регион здесь в числе безусловных лидеров. Об этом говорят рейтинги качества инвестиционного климата (по версии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» – прим. ред.), в которых последние годы мы стабильно входим в первую десятку. Наш регион занимает первое место в России по количеству индустриальных парков. Прогнозируется устойчивый рост нашего бюджета. Все это позволит нам развиваться, совершенствовать и обустраивать наш регион, делать его еще более комфортным, современным и успешным.