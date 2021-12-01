РИАМО - 1 дек. За минувшие сутки в столице выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировали 9 669 718 случаев инфицирования, сообщает оперштаб.

Ранее в РФ срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». До этого результат ПЦР-теста действовал 72 часа.

В России еще не зафиксированы случаи заражения штаммом «омикрон». Тем не менее его распространение и трансмиссивность высоки. В аэропортах бесплатно можно пройти тестирование по прибытии из рисковых государств.

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса.

Главной защитой от заражения коронавирусом по-прежнему является вакцинация. В России ее проводят бесплатно.

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