РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Банк ДОМ.РФ предоставил группе компаний (ГК) «Гранель» проектное финансирование в размере 27 млрд рублей для строительства жилого комплекса комфорт-класса «Аникеевский» в городском округе Красногорск Московской области, сообщает пресс-служба банка.

Проект из 6 очередей предполагает возведение жилых домов высотой от 4 до 6 этажей, создание социальной и коммерческой инфраструктуры, благоустройство прогулочных и игровых зон. Общая площадь застройки составит 557 тыс. кв. м.

«Проектное финансирование существенно увеличило ввод жилья в регионах. Для поддержания этой динамики мы готовы финансировать девелоперские проекты любого масштаба», - сказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По ее словам, со многими девелоперами у Банка ДОМ.РФ сложились долгосрочные партнерские отношения.

«Суммарный лимит наших сделок с группой «Гранель» по 5 проектам в Москве и Московской области уже превышает 76 млрд рублей, которые были направлены на строительство более чем 1 млн кв. м», – отметила Авдокушина.

Она отметила, что эта сделка – одна из крупнейших у банка в Московской области. Всего для строительства в регионе 5,8 млн кв. м жилья банк направил девелоперам уже 314 млрд рублей.

По данным портала «Наш.дом.рф» на 1 декабря, более 65% жилья (6,390 млн кв. м) в Московской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 9,592 млн кв. м жилья.

«Банк ДОМ.РФ – наш многолетний партнер. Мы уже совместно реализуем несколько крупных проектов по строительству жилья в столице», – отметил старший вице-президент ГК «Гранель» Дмитрий Адушев.

Он добавил, что ЖК «Аникеевский» - первый объект компании в Московской области, на возведение которого банк предоставил проектное финансирование.

«Мы планируем развивать сотрудничество с Банком ДОМ.РФ и наращивать объемы строительства при его поддержке», - подчеркнул Адушев.

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