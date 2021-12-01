РИАМО - 1 дек. Масштабную операцию, направленную на борьбу с нелегальными оружейниками, провела ФСБ России в 21 субъекте страны. В ходе этой операции было обнаружено и изъято свыше 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатка, сообщает РИА Новости.

Сотрудникам ФСБ удалось пресечь деятельность 85 подпольных изготовителей оружия, которые занимались восстановлением боевых свойств охолощенного оружия. Ликвидировано 17 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и делали боеприпасы.

Операция затронула разные части страны. Работа проводилась во Владимирской и Ивановской областях, на Кубани, за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В общей сложности у злоумышленников изъяли 6 пулеметов, 23 автомата, 18 пистолет-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья. А также другие виды оружия.