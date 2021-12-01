РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Директор Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Елена Каменкова получила второе место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Каменкова заняла второе место в номинации «Лучшая практика по развитию социальных сервисов для семей с детьми» с результатом 474 балла.

В финале участвовали 262 человек из 72 регионов страны. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков поздравил победителей и призеров, а также поблагодарил участников и членов конкурсных комиссий за работу.

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