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Пелагия Тихонова
В столице началась гражданская панихида по народному артисту России, певцу и композитору Александру Градскому.
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Пелагия Тихонова
Поклонники, друзья, родственники и коллеги известного артиста собрались в театре «Градский холл».
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Пелагия Тихонова
Присутствующие произносят слова соболезнования и делятся воспоминаниями о дружбе и работе с Градским. Певца и композитора похоронят в этот же день на Ваганьковском кладбище.
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Пелагия Тихонова
Александр Градский скончался 28 ноября в больнице в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт.
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Пелагия Тихонова
В последнее время музыканту нездоровилось, однако он продолжал работать со своими подопечными в рамках 10 сезона шоу «Голос».
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Пелагия Тихонова
Градский написал более 200 песен и музыку к нескольким десяткам кинофильмов. Визитной карточкой Градского стала композиция «Как молоды мы были» на музыку Александры Пахмутовой и слова Николая Добронравова.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с Александром Градским в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с Александром Градским в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с Александром Градским в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с Александром Градским в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с Александром Градским в Москве
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