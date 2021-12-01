РИАМО - 1 дек. Бригада скорой помощи госпитализировала 31-летнего мужчину из дома в поселке Радищево городского округа Солнечногорск. Он был ранен после ссоры с сожительницей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Когда мужчина и его 41-летняя сожительница распивали спиртное, между ними произошла ссора. Женщина нанесла ему проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу.

Злоумышленницу задержала полиция, в отношении нее возбудили уголовное дело.