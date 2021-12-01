РИАМО - 1 дек. Коммунальные службы Московской области работают в усиленном режиме из-за снегопада. Дворы и общественные территории очищают более 16,7 тыс. дворников и 1,4 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

За сутки в регионе выпала треть месячной нормы осадков.

«На данный момент в уборке дворов и общественных территорий задействовано более 16,7 тыс. дворников и 1,4 тыс. единиц спецтехники. Основные силы брошены на очистку выходов из подъездов, тротуаров вдоль домов и к остановкам общественного транспорта», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что дворы и общественные территории очищают от снега и обрабатывают от гололеда с 6 часов утра. Работы провели на 10,31 млн кв. м территорий, из них площадь территорий пешеходных коммуникаций составляет 5,32 млн кв. м.

В Московской области выпало до 4 см снега. Скорость порывистого ветра достигает 20-25 м/с.

В Подмосковье в режиме повышенной готовности также работает свыше 400 бригад энергетиков.