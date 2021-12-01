РИАМО - 1 дек. ЗАГСы Москвы открыли прием заявлений на регистрацию брака в 2022 году. Церемонии бракосочетания будут проходить каждую пятницу и субботу, сообщается на официальном сайте мэра города.

Московские молодожены все чаще оригинально подходит к свадьбам. В помощь им был запущен проект «Новые адреса счастья», который позволяет выбрать площадку для проведения свадьбы.

«На 2022 год мы уже открыли 8 тыс. свободных мест на 10 площадках, к концу текущего года начнем прием заявлений и на остальные. Для молодоженов доступно более чем 100 дат в будущем году с учетом большего количества дат в свадебный сезон с июня по сентябрь», – рассказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Столичные пары могут пожениться в исторических особняках и усадьбах, на стадионах, в планетарии и на многих других площадках. С момента запуска проекта количество необычных мест для регистрации брака выросло в 2 раза.

17 тыс. человек стали участниками проекта «Новые адреса счастья». На его сайте опубликована подробная информация о каждой площадке, доступны даты и инструкция по подаче заявления. С января по ноябрь 2021 года на необычных площадках поженились почти вдвое больше молодеженов, чем за тот же период 2020 года.