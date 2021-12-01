РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В подмосковном Подольске волонтеры разыскивают 29-летнего Сергея Швецова, который пропал в середине ноября, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина 1992 года рождения пропал в Подольске. С 18 ноября нет данных о его местонахождении.

Его рост 165 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Есть татуировка. Во что он был одет, неизвестно.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.

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