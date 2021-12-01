РИАМО - 1 дек. В первый день зимы в Москве и области сформировался устойчивый снежный покров, в связи с этим столичный Дептранс попросил владельцев личного транспорта пересесть на общественный для того, чтобы коммунальные службы города смогли быстрее очистить дороги, сообщает пресс-служба ведомства.

Количество единиц городского транспорта было специально увеличено для того, чтобы он справлялся с пассажиропотоком. Общественный транспорт столицы готов к работе в сложных погодных условиях.

Отмечается, что меньшее количество автомобилей на дорогах города позволит коммунальщикам быстрее очистить столицу от снега.

Уже утром дорожные пробки в Москве достигли 7 баллов из 10 возможных. К вечеру затруднения в движении могут составить 9-10 баллов.