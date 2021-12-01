РИАМО - 1 дек. Во время снегопада аэропорты Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме. Так, видимость в районе аэропорта Домодедово достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций, сообщили РИАМО в пресс-службах аэропортов.

В Московском регионе продолжается снегопад, который начался 30 ноября. Так, за минувшие сутки в регионе выпало рекордное количество осадков. Погода осложняется сильными порывами ветра. Жителей Подмосковья и столицы ранее предупредили о метели 1 декабря.

Аэропорт Домодедово за минувшие сутки обслужил 174 рейса по вылету и 169 прилетевших рейсов. Для обеспечения безопасности полетов службы аэропорта чистят и обрабатывают химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда. Воздушные суда проходят антиобледенительную обработку.

В данный момент видимость в районе аэродрома достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций.

Аэропорт Шереметьево также работает в штатном режиме.

В Московском регионе также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.