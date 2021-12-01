РИАМО - 1 дек. Из-за анонимных сообщений о минировании в столице проверяются все школы и суды. О том, будет ли проводиться эвакуация людей из указанных учреждений, информации пока нет, сообщает РИА Новости.

«Поступили угрозы «минирования» всех школ и судов в Москве», - сообщили изданию в экстренных службах города.

По словам источника агентства, специалисты оперативных служб уже выехали на объекты и приступили к проверкам.

Сообщение и массовом минировании московских судов уже поступало в правоохранительные органы в июле этого года. Тогда информация оказалось ложной.