РИАМО - 1 дек. На концерте музыкального исполнителя L’One были нарушены санитарно-эпидемиологические требования. Организаторов могут обязать выплатить штраф в размере до 1 млн рублей, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Массовые нарушения выявлены на концерте рэпера L’One в Music Media Dome. На мероприятии присутствовало более 500 человек.

«Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию», – сказал Романов.

Теперь организаторам грозит штраф на сумму 300 тыс. рублей. Сумма вырастет до 1 млн рублей, если будет доказано, что из-за нарушенных требований был нанесен вред здоровью людей.