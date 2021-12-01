РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В декабре в библиотеках Подольска пройдут бесплатные мастер-классы, на которых дети смогут изготовить новогодние поделки и игрушки, сообщается в группе «Библиотеки города Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Шепчинки в детской библиотеке №11 на улице Володи Дубинина, 6/29 в декабре каждую пятницу в 16:30 будут проходить новогодние мастер-классы «Мастерская Снегурочки». Первое занятие пройдет 3 декабря. Участникам понадобятся цветной картон с черным цветом, цветная бумага, клей, ножницы, фломастеры. С собой нужно взять сменную обувь.

В библиотеке №5 мастерские будут проходить по субботам в 13:00. Так, 4 декабря можно будет смастерить декоративную собачку на мастер-классе «О пушистых и хвостатых». Новогоднюю игрушку 11 декабря, открытку «Зимнее окошко» - 18 декабря, сделать символ года из бумажного 3D конструктора - 25 декабря.

В микрорайоне Кузнечики в библиотека №6 на улице Генерала Стрельбицкого, 13, приглашают на мастер-классы «Снегуркины потешки» по субботам в 13:00. Новогодние поделки в технике оригами можно сделать 4 и 11 декабря, игрушки из картона и цветной бумаги - 18 и 25 декабря. С собой нужно принести с собой цветную и белую бумагу, картон, ножницы, клей-карандаш, пуговицы.

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