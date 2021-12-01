РИАМО - 1 дек. За прошедшие сутки в отдельных районах Москвы прирост снега составил до 8 см. На его уборку вышли 55 тыс. специалистов и 10 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

«В настоящее время проводятся регламентные работы по уборке городских территорий», - объяснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Особое внимание уделяется уборке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро, МЦК, школам, поликлиникам и другим соцобъектам.

В ночное время на улицах города провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с помощью коммунальной техники. Следующее подметание стартовало в 10:30.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым работам и не мешать движению колонн техники.