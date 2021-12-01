РИАМО - 1 дек. Мадагаскарские тенреки погрузились в сон в Московском зоопарке. Зоологи специально опустили для них температуру и перестали увлажнять грунт, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

Внешне тенреки похожи на обыкновенных ежей, однако на самом деле они относятся к другому отряду – афросорицидам. Отдельные представители этого отряда имеют общие черты с землеройками, выдрами и выхухолями.

Животные начинают уходить в спячку, когда температура воздуха падает до 16-18 градусов. Такой режим соответствует температуре зимой на Мадагаскаре. В таких условиях тенреки реже выходят из своих жилищ, разгребают грунт и ложатся на пол вольера, чтобы остудиться.

Зоологи специально опускают температуру в помещении, перестают увлажнять грунт и оставляют животным только небольшое количество корма, если они внезапно проснутся.

Вместе с тенреками в спячку в Московском зоопарке впали сурки, тушканчики, белогрудый еж Жорик и соня-полчок. Также скоро погрузятся в сон медведи, бурундуки, еноты и енотовидная собака по кличке Буба.